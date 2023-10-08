СМИ: в секторе Газа убит один из лидеров «Хамаса» Айман Юнис

В ходе атаки армии Израиля на сектор Газа был убит один из лидеров радикального палестинского движения «Хамас» Айман Юнис, сообщило издание Palsawa. По даннымTelegram-канала «NEWSru: Израиль и мир», дом Аймана Юниса пострадал в результате воздушного удара в Газе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @palestineultra Фото: @palestineultra

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире разведки «Хамаса», а также по военному комплексу воздушных сил движения в секторе Газа. Haaretz со ссылкой на военных сообщила, что за ночь армия Израиля атаковала 426 объектов «Хамаса» в секторе Газа.

Вчера, 7 октября, «Хамас» атаковал Израиль сотнями ракет. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты, после чего Израиль объявил о начале контртеррористической операции в секторе Газа. По данным ООН, сектор Газа покинули 20 тыс. жителей. Минздрав Палестины сегодня, 8 октября, сообщил, что в Газе число погибших превысило 300, пострадавших — 1,9 тыс. По данным The Jerusalem Post, в ходе конфликта погибли 300 израильтян, еще 750 человек пропали без вести.