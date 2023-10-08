Посол Израиля в России: в заложниках у «Хамаса» могут быть россияне

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что среди заложников, захваченных боевиками палестинского движения «Хамас», могут быть российские граждане. Он отметил, что точных данных по числу заложников нет, но «многие упоминают число около сотни».

«Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть, может быть, и граждане России и так далее»,— рассказал посол.

По данным The Jerusalim Post, в Израиле без вести пропали около 750 человек. Местные СМИ публикуют фотографии пропавших, которых разыскивают близкие. Известно, что некоторые из оказавшихся в заложниках были посетителями фестиваля Nature Party в кибуце Реим. По данным Ynet, боевики расстреливали посетителей фестиваля и брали их в заложники.

Подробнее об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».