Краткий курс истории «Хамаса»

Израиль проводит военную операцию против палестинского движения «Хамас», которое накануне, 7 октября, атаковало страну сотнями ракет с территории сектора Газа. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Когда и для чего было создано движение «Хамас» — в материале «Ъ».

«Хамас» создан 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином как часть организации «Братья-мусульмане» (признана террористической в России). Название представляет собой аббревиатуру «Харакат аль-мукауата аль-исламийя» (Исламское движение сопротивления). В основу идеологии «Хамаса» легла «Исламская хартия», принятая в августе 1988 года, в которой не признается право Израиля на существование и ставится цель создания палестинского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eyad Baba / AP Фото: Eyad Baba / AP

Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама». Численность военного крыла, по данным СМИ, составляет около 10–12 тыс. человек. Ядро бригад составляют несколько сот бойцов, прошедших военную подготовку в Иране и Сирии.

В разгар первой интифады, 18 февраля 1989 года, «Хамас» провел первую боевую операцию — похитил и убил израильского военнослужащего. В ответ Израиль запретил боевое крыло движения, шейха Ясина арестовали и приговорили к пожизненному сроку. До перемирия 1994 года «Хамас» убил десять израильских военных, провел ряд атак на мирных евреев и палестинцев, заподозренных в коллаборационизме. Затем «Хамас» перешел к использованию бомб, устроив в 1994–1996 годах восемь взрывов (95 погибших).

В 1996 году тогдашний руководитель «Хамаса» Муса Абу-Марзук предложил прекратить теракты в обмен на уход Израиля из Иудеи, Самарии, сектора Газа и Восточного Иерусалима. С началом второй интифады в октябре 2000 года «Хамас» активизировал террористическую деятельность и начал использовать смертников-шахидов. 30 марта 2002 года был осуществлен один из самых громких терактов за всю историю «Хамаса» — при взрыве в ресторане в Хайфе погибли 35 человек. Всего за время своей деятельности организация провела более 1100 терактов.

«Хамас» признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств и рядом других стран. Также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло «Хамаса». Россия не причисляет «Хамас» к террористическим организациям, считает его легитимным партнером для переговоров, лидеры организации несколько раз посещали Москву.

Главным спонсором «Хамаса» до конца 2011 года был Иран, перечислявший движению, по данным британской газеты The Telegraph, около $22 млн в месяц. Эта помощь практически прекратилась в связи с началом гражданской войны в Сирии, где Иран встал на сторону правительства Башара Асада, а «Хамас» — на сторону боевиков. Кроме того, движение финансируется частными спонсорами из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также палестинцами, живущими в Европе и США.