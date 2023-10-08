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Краткий курс истории «Хамаса»

Израиль проводит военную операцию против палестинского движения «Хамас», которое накануне, 7 октября, атаковало страну сотнями ракет с территории сектора Газа. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Когда и для чего было создано движение «Хамас» — в материале «Ъ».

«Хамас» создан 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином как часть организации «Братья-мусульмане» (признана террористической в России). Название представляет собой аббревиатуру «Харакат аль-мукауата аль-исламийя» (Исламское движение сопротивления). В основу идеологии «Хамаса» легла «Исламская хартия», принятая в августе 1988 года, в которой не признается право Израиля на существование и ставится цель создания палестинского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году.

Фото: Eyad Baba / AP

Фото: Eyad Baba / AP

Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама». Численность военного крыла, по данным СМИ, составляет около 10–12 тыс. человек. Ядро бригад составляют несколько сот бойцов, прошедших военную подготовку в Иране и Сирии.

В разгар первой интифады, 18 февраля 1989 года, «Хамас» провел первую боевую операцию — похитил и убил израильского военнослужащего. В ответ Израиль запретил боевое крыло движения, шейха Ясина арестовали и приговорили к пожизненному сроку. До перемирия 1994 года «Хамас» убил десять израильских военных, провел ряд атак на мирных евреев и палестинцев, заподозренных в коллаборационизме. Затем «Хамас» перешел к использованию бомб, устроив в 1994–1996 годах восемь взрывов (95 погибших).

В 1996 году тогдашний руководитель «Хамаса» Муса Абу-Марзук предложил прекратить теракты в обмен на уход Израиля из Иудеи, Самарии, сектора Газа и Восточного Иерусалима. С началом второй интифады в октябре 2000 года «Хамас» активизировал террористическую деятельность и начал использовать смертников-шахидов. 30 марта 2002 года был осуществлен один из самых громких терактов за всю историю «Хамаса» — при взрыве в ресторане в Хайфе погибли 35 человек. Всего за время своей деятельности организация провела более 1100 терактов.

«Хамас» признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств и рядом других стран. Также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло «Хамаса». Россия не причисляет «Хамас» к террористическим организациям, считает его легитимным партнером для переговоров, лидеры организации несколько раз посещали Москву.

Главным спонсором «Хамаса» до конца 2011 года был Иран, перечислявший движению, по данным британской газеты The Telegraph, около $22 млн в месяц. Эта помощь практически прекратилась в связи с началом гражданской войны в Сирии, где Иран встал на сторону правительства Башара Асада, а «Хамас» — на сторону боевиков. Кроме того, движение финансируется частными спонсорами из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также палестинцами, живущими в Европе и США.

Фотогалерея

Пионеры палестинской интифады

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Движение «Хамас» основано в декабре 1987 года шейхом Ахмедом Ясином на базе палестинских отделений организации «Братья-мусульмане». Название представляет аббревиатуру арабского названия «Харакат аль-мукауата аль-исламийя» (Исламское движение сопротивления)

Движение «Хамас» основано в декабре 1987 года шейхом Ахмедом Ясином на базе палестинских отделений организации «Братья-мусульмане». Название представляет аббревиатуру арабского названия «Харакат аль-мукауата аль-исламийя» (Исламское движение сопротивления)

Фото: Reuters

Поддерживает тесные идеологические контакты с руководством Катара, Турции и Египта, а также является частью «оси сопротивления», куда входят Иран, ливанское движение «Хезболла» и другие палестинские группировки. Все вышеперечисленные страны в разной степени помогают движению финансово. Часть средств также поступает от частных спонсоров из Саудовской Аравии

Поддерживает тесные идеологические контакты с руководством Катара, Турции и Египта, а также является частью «оси сопротивления», куда входят Иран, ливанское движение «Хезболла» и другие палестинские группировки. Все вышеперечисленные страны в разной степени помогают движению финансово. Часть средств также поступает от частных спонсоров из Саудовской Аравии

Фото: Reuters

В августе 1988 года принят программный документ — Исламская хартия, целью «Хамаса» провозглашено создание исламского палестинского государства «от Средиземноморья до реки Иордан»

В августе 1988 года принят программный документ — Исламская хартия, целью «Хамаса» провозглашено создание исламского палестинского государства «от Средиземноморья до реки Иордан»

Фото: Nabil Judah / AP

Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» численностью 10-12 тыс. человек. В секторе Газа членами «Хамас» считают себя около 100 тыс. человек

Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» численностью 10-12 тыс. человек. В секторе Газа членами «Хамас» считают себя около 100 тыс. человек

Фото: Reuters

В разгар первой интифады (вооруженной борьбы палестинских арабов против израильтян), 18 февраля 1989 года, «Хамас» провел первую боевую операцию — похитил и убил израильского военнослужащего. В ответ Израиль запретил боевое крыло движения, шейха Ясина (на фото) арестовали и приговорили к пожизненному сроку, позже он был обменян на пленных израильских военных

В разгар первой интифады (вооруженной борьбы палестинских арабов против израильтян), 18 февраля 1989 года, «Хамас» провел первую боевую операцию — похитил и убил израильского военнослужащего. В ответ Израиль запретил боевое крыло движения, шейха Ясина (на фото) арестовали и приговорили к пожизненному сроку, позже он был обменян на пленных израильских военных

Фото: Reuters

До перемирия 1994 года «Хамас» убил десять израильских военных, провел ряд атак на мирных евреев и палестинцев, заподозренных в коллаборационизме. Затем «Хамас» перешел к использованию бомб, устроив в 1994-1996 годах восемь взрывов, в которых погибли 95 человек

До перемирия 1994 года «Хамас» убил десять израильских военных, провел ряд атак на мирных евреев и палестинцев, заподозренных в коллаборационизме. Затем «Хамас» перешел к использованию бомб, устроив в 1994-1996 годах восемь взрывов, в которых погибли 95 человек

Фото: Reuters

В 1996 году один из руководителей политического блока «Хамаса» Муса Абу-Марзук предложил прекратить теракты в обмен на уход Израиля из Иудеи, Самарии, сектора Газа и Восточного Иерусалима

В 1996 году один из руководителей политического блока «Хамаса» Муса Абу-Марзук предложил прекратить теракты в обмен на уход Израиля из Иудеи, Самарии, сектора Газа и Восточного Иерусалима

Фото: Rick Bowmer / AP

С началом второй интифады в октябре 2000 года «Хамас» активизировал террористическую деятельность и начал использовать смертников-шахидов. На период с 2000 по 2004 год пришлось наибольшее количество совершенных «Хамас» террористических актов: в 425 акциях погибли 377 человек, свыше 2 тыс. получили ранения

С началом второй интифады в октябре 2000 года «Хамас» активизировал террористическую деятельность и начал использовать смертников-шахидов. На период с 2000 по 2004 год пришлось наибольшее количество совершенных «Хамас» террористических актов: в 425 акциях погибли 377 человек, свыше 2 тыс. получили ранения

Фото: Reuters

22 марта 2004 года в результате спецоперации, проведенной израильской армией в секторе Газа, убит духовный лидер организации Ахмед Ясин (похороны на фото). После этого политическое влияние «Хамас» увеличилось, с 2007 года «Хамас» контролирует сектор Газа

22 марта 2004 года в результате спецоперации, проведенной израильской армией в секторе Газа, убит духовный лидер организации Ахмед Ясин (похороны на фото). После этого политическое влияние «Хамас» увеличилось, с 2007 года «Хамас» контролирует сектор Газа

Фото: Reuters

После 2008 года количество терактов, организованных «Хамасом», пошло на убыль. С приходом «Хамас» к власти в секторе Газа между ним и Израилем было четыре вооруженных противостояния, последнее произошло в 2021 году, когда после столкновений палестинцев и израильтян в Иерусалиме стороны обменялись многочисленными ракетными ударами

После 2008 года количество терактов, организованных «Хамасом», пошло на убыль. С приходом «Хамас» к власти в секторе Газа между ним и Израилем было четыре вооруженных противостояния, последнее произошло в 2021 году, когда после столкновений палестинцев и израильтян в Иерусалиме стороны обменялись многочисленными ракетными ударами

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В настоящее время сектор Газа и Израиль время от времени обмениваются ракетными ударами и проводят военные акции против друг друга, но до открытого вооруженного противостояния дело не доходит. Сегодня «Хамас» признано террористическим движением в США, Евросоюзе, Канаде и некоторых других странах. В России «Хамас» террористическим не считается

В настоящее время сектор Газа и Израиль время от времени обмениваются ракетными ударами и проводят военные акции против друг друга, но до открытого вооруженного противостояния дело не доходит. Сегодня «Хамас» признано террористическим движением в США, Евросоюзе, Канаде и некоторых других странах. В России «Хамас» террористическим не считается

Фото: Amir Cohen / Reuters

«Хамас» ведет активную идеологическую пропаганду среди населения и детей. Некоторое время работал сайт, в котором содержались призывы детям «встать на путь шахида». Также «Хамас» открыл детские лагеря по военной подготовке, в которых школьники и подростки обучаются обращению с огнестрельным и холодным оружием

«Хамас» ведет активную идеологическую пропаганду среди населения и детей. Некоторое время работал сайт, в котором содержались призывы детям «встать на путь шахида». Также «Хамас» открыл детские лагеря по военной подготовке, в которых школьники и подростки обучаются обращению с огнестрельным и холодным оружием

Фото: Suhaib Salem / Reuters

12 сентября 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве делегацию «Хамас» во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией. Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

12 сентября 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве делегацию «Хамас» во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией. Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: МИД России

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Движение «Хамас» основано в декабре 1987 года шейхом Ахмедом Ясином на базе палестинских отделений организации «Братья-мусульмане». Название представляет аббревиатуру арабского названия «Харакат аль-мукауата аль-исламийя» (Исламское движение сопротивления)

Фото: Reuters

Поддерживает тесные идеологические контакты с руководством Катара, Турции и Египта, а также является частью «оси сопротивления», куда входят Иран, ливанское движение «Хезболла» и другие палестинские группировки. Все вышеперечисленные страны в разной степени помогают движению финансово. Часть средств также поступает от частных спонсоров из Саудовской Аравии

Фото: Reuters

В августе 1988 года принят программный документ — Исламская хартия, целью «Хамаса» провозглашено создание исламского палестинского государства «от Средиземноморья до реки Иордан»

Фото: Nabil Judah / AP

Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» численностью 10-12 тыс. человек. В секторе Газа членами «Хамас» считают себя около 100 тыс. человек

Фото: Reuters

В разгар первой интифады (вооруженной борьбы палестинских арабов против израильтян), 18 февраля 1989 года, «Хамас» провел первую боевую операцию — похитил и убил израильского военнослужащего. В ответ Израиль запретил боевое крыло движения, шейха Ясина (на фото) арестовали и приговорили к пожизненному сроку, позже он был обменян на пленных израильских военных

Фото: Reuters

До перемирия 1994 года «Хамас» убил десять израильских военных, провел ряд атак на мирных евреев и палестинцев, заподозренных в коллаборационизме. Затем «Хамас» перешел к использованию бомб, устроив в 1994-1996 годах восемь взрывов, в которых погибли 95 человек

Фото: Reuters

В 1996 году один из руководителей политического блока «Хамаса» Муса Абу-Марзук предложил прекратить теракты в обмен на уход Израиля из Иудеи, Самарии, сектора Газа и Восточного Иерусалима

Фото: Rick Bowmer / AP

С началом второй интифады в октябре 2000 года «Хамас» активизировал террористическую деятельность и начал использовать смертников-шахидов. На период с 2000 по 2004 год пришлось наибольшее количество совершенных «Хамас» террористических актов: в 425 акциях погибли 377 человек, свыше 2 тыс. получили ранения

Фото: Reuters

22 марта 2004 года в результате спецоперации, проведенной израильской армией в секторе Газа, убит духовный лидер организации Ахмед Ясин (похороны на фото). После этого политическое влияние «Хамас» увеличилось, с 2007 года «Хамас» контролирует сектор Газа

Фото: Reuters

После 2008 года количество терактов, организованных «Хамасом», пошло на убыль. С приходом «Хамас» к власти в секторе Газа между ним и Израилем было четыре вооруженных противостояния, последнее произошло в 2021 году, когда после столкновений палестинцев и израильтян в Иерусалиме стороны обменялись многочисленными ракетными ударами

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В настоящее время сектор Газа и Израиль время от времени обмениваются ракетными ударами и проводят военные акции против друг друга, но до открытого вооруженного противостояния дело не доходит. Сегодня «Хамас» признано террористическим движением в США, Евросоюзе, Канаде и некоторых других странах. В России «Хамас» террористическим не считается

Фото: Amir Cohen / Reuters

«Хамас» ведет активную идеологическую пропаганду среди населения и детей. Некоторое время работал сайт, в котором содержались призывы детям «встать на путь шахида». Также «Хамас» открыл детские лагеря по военной подготовке, в которых школьники и подростки обучаются обращению с огнестрельным и холодным оружием

Фото: Suhaib Salem / Reuters

12 сентября 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве делегацию «Хамас» во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией. Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: МИД России

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