В Египте при обстреле автобуса погибли два израильских туриста и один египтянин

Автобус с израильскими туристами был обстрелян в Александрии, три человека погибли, передает израильский сайт Walla!. Израильский МИД осведомлен о ситуации.

По данным МИД Израиля, по туристам открыл огонь местный житель. Были убиты двое граждан Израиля и местный гид. Кроме того, есть раненый израильтянин в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 7 октября, боевики палестинского движения «Хамас» атаковали Израиль. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны. Палестинские группировки призвали весь исламский мир присоединиться к их борьбе против Израиля.

Действия группировки «Хамас» поддержали Иран и Сирия.

Подробнее об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Марианна Беленькая