Израильская армия нанесла удар по штаб-квартире разведки «Хамаса» в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удар объекту, принадлежащему главе разведки палестинской группировки «Хамас», а также по военному комплексу воздушных сил движения в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии. Haaretz со ссылкой на военных сообщила, что за ночь армия Израиля атаковала 426 объектов «Хамаса» в секторе Газа.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что военные вернули под свой контроль большинство районов на юге страны. По его словам, бои все еще продолжаются в кибуце Беэри и в городе Сдерот в южной части Израиля. Он отметил, что в военной операции задействованы десятки тысяч солдат.

По данным CNN, ударам со стороны израильской армии подверглись десять высотных зданий, которые использовали военные «Хамаса».

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет вчера, 7 октября, рано утром. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. По данным ООН, около 20 тыс. людей покинули свои дома в секторе Газа из-за боевых действий. Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа достигло 250, пострадавших — 1,7 тыс. По данным The Jerusalem Post, в ходе конфликта погибли 300 израильтян, еще 750 человек пропали без вести.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».