ООН: не менее 20 тыс. жителей Газы покинули свои дома из-за обстрелов

Не меньше 20 тыс. людей в секторе Газа вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий, но остались на территории своей страны. Эти данные привели в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

В ООН сообщили, что жители укрывались в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), «в том числе в 28 специальных временных приютах во всех районах сектора Газа, за исключением Хан-Юниса».

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль вчера, 7 октября, рано утром. На Израиль обрушились сотни ракет. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты и захватили заложников. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Обе стороны называют обострение ситуации войной. С обоих сторон конфликта погибли сотни человек, тысячи пострадали.

Больше о ситуации в регионе — в материале «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Александра Горошилова