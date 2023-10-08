Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совбез ООН проведет заседание из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Экстренная встреча Совбеза ООН из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке пройдет в закрытом режиме сегодня, 8 октября. Информация об этом размещена в графике заседаний Совета Безопасности ООН.

Совбез ООН рассмотрит обострение конфликта между Израилем и Палестиной и другие вопросы. Встреча начнется в Нью-Йорке в 15:00 (22:00 по московскому времени).

Что происходит в Израиле. Главное и карта

Читать далее

Палестинские боевики «Хамас» атаковали Израиль вчера, 7 октября. По стране были выпущены сотни ракет. Боевики захватили несколько населенных пунктов и взяли заложников. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. В результате обстрелов более 20 тыс. жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. Обе стороны называют обострившийся конфликт войной. Стороны заявляют о сотнях погибших и более чем 1 тыс. пострадавших.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Александра Горошилова

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Предыдущая фотография
По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе (сектор Газа)

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе (сектор Газа)

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Следующая фотография
1 / 29

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе (сектор Газа)

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...