Совбез ООН проведет заседание из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Экстренная встреча Совбеза ООН из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке пройдет в закрытом режиме сегодня, 8 октября. Информация об этом размещена в графике заседаний Совета Безопасности ООН.

Совбез ООН рассмотрит обострение конфликта между Израилем и Палестиной и другие вопросы. Встреча начнется в Нью-Йорке в 15:00 (22:00 по московскому времени).

Палестинские боевики «Хамас» атаковали Израиль вчера, 7 октября. По стране были выпущены сотни ракет. Боевики захватили несколько населенных пунктов и взяли заложников. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. В результате обстрелов более 20 тыс. жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. Обе стороны называют обострившийся конфликт войной. Стороны заявляют о сотнях погибших и более чем 1 тыс. пострадавших.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Александра Горошилова