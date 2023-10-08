Число погибших после ударов армии Израиля по сектору Газа выросло до 370
Число погибших в результате израильских ударов по территории сектора Газа увеличилось до 370, заявили в Минздраве Палестины. По информации ведомства, после бомбардировок израильских войск пострадали 2,2 тыс. человек.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, это лишь предварительные оценки количества пострадавших, которые учитывают граждан, обратившихся за медицинской помощью.
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.
Накануне бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. Число погибших израильтян, по информации волонтеров, уже превысило 600 человек.
Подробнее об эскалации палестино-израильского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».