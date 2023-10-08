Ynet: палестинцы заняли общину Маген на юге Израиля, идут тяжелые бои

Палестинская группировка «Хамас» проникла в общину Маген в регионе Эшколь на юге Израиля. Там идут тяжелые бои, передает израильское издание Ynet.

В сообщении отмечается, что израильская армия использует танки. Сегодня, 8 октября, боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах, среди них — города Офаким и Сдерот. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.

Вчера, 7 октября, утром бойцы палестинского исламистского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля. Позже боевики зашли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по жилым домам и мечетям в секторе Газа. Погибли сотни людей, пострадали тысячи с обеих сторон.

Палестинские группировки призвали весь исламский мир присоединиться к их борьбе против Израиля. Действия группировки «Хамас» поддержали Иран и Сирия.

Подробнее об эскалации конфликта –– в материале «Что происходит в Израиле. День 2-й. Главное»

Александра Горошилова