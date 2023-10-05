Выступление Путина на форуме «Валдай». Главное

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Одним из ключевых событий стало выступление Владимира Путина, в котором он, в частности, призвал к строительству нового мира и порассуждал об образе будущего. Главные тезисы выступления президента — в подборке «Ъ».

Перед нами стоит задача строительства нового мира.

Украинский кризис это не территориальный конфликт. У нас нет интереса с точки завоевания дополнительных территорий, нам еще осваивать Западную Сибирь, Восточную Сибирь и т.д.

История Запада — это хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида.

Определенной части западных элит всегда нужен враг — мир загнан в противостояние «мы или они», это порочная культура XX века. Из Индии, из арабского мира, даже из мусульман вообще пытаются слепить врага. Любой, кто ведет себя независимо, превращается для западных элит в препятствие, которое нужно устранить.

США навязывают свою экономическую линию Европе, международное право пытаются подменить какими-то правилами. Это дурь какая-то, чушь.

Все время звучит: «Вы должны», «Вы обязаны», «Мы вас серьезно предупреждаем». Вы кто вообще такие?

Понятие цивилизации для России — многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны. Главные принципы развития — многообразие и самодостаточность. Современному миру чужда любая унификация.

Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот — к синергии.

Российскую цивилизацию нельзя свести к общему знаменателю, ее нельзя разделить.

Мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире без искусственных барьеров для общения и творчества. Мы хотим жить в многообразии, без навязывания, как жить.

Мир будущего — мир коллективных решений. Не один решает за всех или все решают обо всем, а только те, кого непосредственно касаются эти вопросы.

Мы — за всеобщую безопасность.

Мы — за справедливость для всех.

Мы — за равноправие, за различие потенциалов разных стран.

Гармония в сфере безопасности достижима, ряду странам просто надо отбросить гордыню и перестать смотреть на остальных как на изгоев.

Об экономике, обороне и санкциях

Дефицит бюджета в России по итогам года ожидается в районе 1%, на 2024-2025 годы также в районе 1%.

В России примерно в 2 раза возросли расходы на оборону и безопасность, сейчас около 6% ВВП.

Бюджет РФ справляется и в будущем справится с проведением СВО.

О конфликте в Карабахе