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Коммерсантъ FM
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Путин: расходы на оборону и безопасность выросли в 2 раза, но бюджет «здоровый»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что милитаризации экономики страны не происходит. Он отметил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза, но напомнил, что в третьем квартале профицит бюджета составил свыше 660 млрд руб.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

К концу года запланирован дефицит бюджета — всего 1%. Дефицит бюджета в районе 1% также прогнозируется на 2024 и 2025 годы. Однако господин Путин подчеркнул, что бюджет РФ справляется и в будущем справится с проведением СВО.

ГВладимир Путин охарактеризовал бюджет и экономику государства, как «вполне здоровые». «Чрезмерно тратим на пушки и забыли про масло — это не так»,— заявил глава государства.

Президент отметил, что все ранее заявленные планы развития и все взятые ранее социальные обязательства перед населениям в полной мере выполняются.

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