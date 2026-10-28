Суд в Москве заочно арестовал главу футбольного клуба «Химки» по делу о взятке

По данным Генпрокуратуры, Джиоев через посредника Павла Стипиди передал главному судье Андрею Фисенко 2 млн руб. за обеспечение победы «Химок» в матче против «Алании» в ноябре 2023 года. Из этой суммы судья передал по 200 тыс. рублей помощникам Артему Перову и Хамиду Талаеву, а 400 тыс. рублей — инспектору матча Юрию Чеботареву. Игра завершилась победой «Химок» со счетом 4:1.