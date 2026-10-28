Суд в Москве заочно арестовал главу футбольного клуба «Химки» по делу о взятке
Мещанский суд Москвы заочно арестовал главу футбольного клуба «Химки» Хасана Джиоева на два месяца, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Джиоева обвиняют в оказании влияния на результат спортивного соревнования (ч. 4 ст. 184 УК). В конце сентября Джиоев был объявлен в международный розыск.
По данным Генпрокуратуры, Джиоев через посредника Павла Стипиди передал главному судье Андрею Фисенко 2 млн руб. за обеспечение победы «Химок» в матче против «Алании» в ноябре 2023 года. Из этой суммы судья передал по 200 тыс. рублей помощникам Артему Перову и Хамиду Талаеву, а 400 тыс. рублей — инспектору матча Юрию Чеботареву. Игра завершилась победой «Химок» со счетом 4:1.
По итогам сезона 2023/24 «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу и заняли 12-е место. В сезоне 2025/26 клуб не получил лицензию из-за несоблюдения финансовых критериев. 18 июня прошлого года клуб объявил о приостановлении работы.