Случилась нефтехимия

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что если под влиянием США на Украину атаки на НПЗ прекратятся, то ситуация на рынке бензола немного выправится. Но, напоминает он, даже при нормальном функционировании рынка производство и потребление бензола в стране практически равны, а профицит невелик. Поэтому любое выпадении объемов будет приводить к дисбалансу рынка. В то же время стирол производится исключительно на предприятиях нефтехимии, которые сейчас также страдают от атак.