Случилась нефтехимия
Предложение ароматических углеводородов может частично восстановиться
Нехватка ароматических углеводородов, возникшая из-за их более активного использования при выпуске бензина, может ослабнуть уже в ноябре за счет выхода ряда НПЗ из ремонтов и снижения спроса на топливо. Власти ранее рассматривали введение запрета на экспорт дефицитного сырья, но решение так и не было принято.
Доступность ароматических углеводородов на российском рынке может повыситься, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В октябре, поясняют эксперты, приоритетное использование ароматических компонентов в производстве бензина продолжает ограничивать предложение бензола для нефтехимии. В ноябре давление может ослабнуть благодаря ожидаемому завершению ремонтов ряда НПЗ и сезонному снижению спроса на топливо. Но сроки восстановления доступных объемов остаются неопределенными.
Из-за снижения производства ароматических углеводородов в условиях ремонтов НПЗ и их более активного использования в производстве топлива несколько потребляющих отраслей столкнулись с нехваткой этого сырья и ростом цен. В этих условиях правительство еще летом начало рассматривать вариант введения запрета на экспорт ароматических углеводородов (см. “Ъ” от 18 августа). Против ограничений на экспорт сырого бензола — побочного продукта при производстве кокса — выступила «Русская сталь», предложив увеличить загрузку мощностей по выпуску чистого бензола.
Из-за разногласий решение так и не было принято, говорят собеседники “Ъ”. К тому же, по их словам, экспорт снижается естественным путем в условиях высоких внутренних цен.
Пока, сообщают источники “Ъ” на рынке, сохраняется дефицит мономеров — бензола и стирола. Объем реализации стирола в России в октябре может стать минимальным за последние пять лет в основном из-за внеплановых остановок мощностей, говорится в обзоре ЦЦИ. Это поддерживает цены на высоких уровнях. По данным ЦЦИ, бензол на базисе FCA Салават (Республика Башкортостан) на 22 октября стоил 93 тыс. руб. за тонну, стирол в мелкооптовом сегменте на EXW Узловая (Тульская область) — 222 тыс. руб. за тонну.
Такой уровень цен охлаждает спрос. Потребители осторожно подходят к новым закупкам из-за слабых продаж конечной продукции, сокращения загрузки и стремления ограничивать складские запасы, указывают в ЦЦИ. Особенно чувствителен в этой ситуации сегмент стирола: даже при ограниченном предложении мономера покупатели откладывают приобретение дорогих партий, рассчитывая на восстановление производства в ноябре.
В частности, участники рынка ожидают возобновления работы производства на одном из крупнейших российских нефтехимических комплексов — «Газпром нефтехим Салавате». Участники рынка указывают, что комплекс возобновил железнодорожные отгрузки стирола на внутренний рынок в рамках действующих контрактов. Предположительно, поставки осуществляются из складских запасов.
На ноябрь запланированы экспортные отгрузки через терминал в Ленинградской области. Дополнительные объемы бензола можно ожидать из Белоруссии, что расширит предложение.
Как поясняет руководитель технического сервиса «ТопТех» Александр Тараторин, ароматические углеводороды используются при производстве бензина прежде всего как высокооктановые компоненты для смешения, позволяя использовать больше низкооктановых потоков и получить из них товарный бензин требуемой марки. Если нефтехимическое направление выгоднее, перераспределение этих продуктов в бензин экономически нецелесообразно. При высоких ценах на бензин соотношение может измениться, говорит он.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что если под влиянием США на Украину атаки на НПЗ прекратятся, то ситуация на рынке бензола немного выправится. Но, напоминает он, даже при нормальном функционировании рынка производство и потребление бензола в стране практически равны, а профицит невелик. Поэтому любое выпадении объемов будет приводить к дисбалансу рынка. В то же время стирол производится исключительно на предприятиях нефтехимии, которые сейчас также страдают от атак.
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 9