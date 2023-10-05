Путин объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа Западу

Президент Владимир Путин на конференции в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа на Запад. По его словам, Россия делает это, потому что Украина — транзитная страна, обязательства перед которой нужно исполнять.

«Мы деньги платим, потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе»,— сказал Владимир Путин. По его словам, за поставки газа Россия получает деньги, чем укрепляет свое финансовое состояние.

«Мы же транзитируем через территорию Украины и платим деньги за этот транзит. Мы слышим, что мы агрессоры, но деньги не пахнут, деньги получают с удовольствием»,— сказал президент.

Президент также прокомментировал поставки газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток-2». По его словам, транзит по этой ветке не происходит по решению властей ФРГ, которое было принято под давлением «вашингтонского обкома». По данной ветке газопровода можно поставлять 27,5 млрд куб. м газа в Европу. «Это только решение правительства ФРГ. Сегодня решение — завтра вентиль мы поворачиваем, и все, газ пошел»,— добавил господин Путин.

По данным на 5 октября, «Газпром» подает газ через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в объеме 42,4 млн куб. м. По словам официального представителя компании, заявка на станцию «Сохрановка» отклонена. Заявки на транзит газа через ГИС «Сохрановка» отклоняются украинской стороной с мая 2022 года, поскольку ГИС находится под контролем российских сил на территории Луганской народной республики.