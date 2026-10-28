Ввод жилья в сентябре ушел в минус

В январе—сентябре 2026 года объем ввода жилья в России снизился на 13,4% в годовом выражении — до 66,3 млн кв. м, сообщил Росстат. Отдельно в третьем квартале было сдано в эксплуатацию 23,6 млн кв. м, что на 3,5% ниже значения за аналогичный период 2025 года. Месячные показатели на протяжении почти всего года были хуже прошлогодних — за исключением лишь июня и июля, когда ввод жилья продемонстрировал рост (см. график). В сентябре темпы ввода жилья были в отрицательной зоне — за месяц сдано в эксплуатацию 8,2 млн кв. м, что на 8,8% меньше, чем годом ранее.