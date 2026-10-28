Ввод жилья в сентябре ушел в минус
Мониторинг строительства
В январе—сентябре 2026 года объем ввода жилья в России снизился на 13,4% в годовом выражении — до 66,3 млн кв. м, сообщил Росстат. Отдельно в третьем квартале было сдано в эксплуатацию 23,6 млн кв. м, что на 3,5% ниже значения за аналогичный период 2025 года. Месячные показатели на протяжении почти всего года были хуже прошлогодних — за исключением лишь июня и июля, когда ввод жилья продемонстрировал рост (см. график). В сентябре темпы ввода жилья были в отрицательной зоне — за месяц сдано в эксплуатацию 8,2 млн кв. м, что на 8,8% меньше, чем годом ранее.
На протяжении года отрицательную динамику обеспечивал в основном сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За девять месяцев введено 41,4 млн кв. м частного жилья — объемы сдачи жилья в эксплуатацию в этом сегменте просели сразу на 20,8%. Отметим, в минусе ИЖС был на протяжении всего года и вышел в положительную зону лишь в сентябре, когда было введено почти 5,3 млн кв. м частного жилья — это на 4% больше, чем годом ранее.
В секторе многоквартирного жилья ситуация выглядит лучше. За январь—сентябрь застройщики ввели 24,9 млн кв. м жилья, что на 2,7% превышает прошлогодний показатель. В целом этот сегмент демонстрировал рост с февраля (небольшое снижение зафиксировано лишь в мае), однако в августе ситуация ухудшилась — застройщики сдали в эксплуатацию 2,6 млн кв. м, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. В сентябре падение оказалось более ощутимым — ввод составил 3 млн кв. м, что уже на 25% отстает от прошлогодних значений.
Объемы запуска новых проектов в секторе многоквартирных домов, по данным «Дом.РФ», по итогам трех кварталов оценивается в 29,2 млн кв. м — это на 5% больше, чем годом ранее. При этом весь накопленный рост обеспечен показателями первого квартала, когда застройщики вывели на рынок на 35% больше жилья, чем годом ранее. Во втором и третьем кварталах показатель снижался — на 6% и 8% соответственно. Отдельно в сентябре темпы выхода новых проектов на рынок также несколько сократились — объем запуска составил 3,8 млн кв. м (минус 5% год к году).
Как отмечал глава Минстроя Ирек Файзуллин, в некоторых регионах фиксируются трудности с выполнением плановых показателей ввода жилья. Однако в ведомстве считают, что задачу по сдаче в эксплуатацию около 100 млн кв. м в 2026 году все же удастся выполнить.
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 2