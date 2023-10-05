Путин: Запад загонит несогласных в цивилизацию дубинкой просвещенного господина

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о понятии «цивилизация» в российском понимании. По его словам, это «многогранное явление» трактовалось по-разному, в том числе была и «откровенно колониальная» интерпретация.

Он заявил, что сейчас «некий цивилизованный мир» в лице западных государств устанавливает «стандарты», которым должны следовать другие страны. «А тех, кто не согласен, загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина»,— заявил президент. Трансляцию с выступления вел телеканал «Россия-24».

Владимир Путин призвал «избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества». «Хочется сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется»,— сказал он.

В этом году мероприятия дискуссионного клуба «Валдай» проходят с 2 по 5 октября. Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Модератор встречи — директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.