Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: Запад загонит несогласных в цивилизацию дубинкой просвещенного господина

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о понятии «цивилизация» в российском понимании. По его словам, это «многогранное явление» трактовалось по-разному, в том числе была и «откровенно колониальная» интерпретация.

Он заявил, что сейчас «некий цивилизованный мир» в лице западных государств устанавливает «стандарты», которым должны следовать другие страны. «А тех, кто не согласен, загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина»,— заявил президент. Трансляцию с выступления вел телеканал «Россия-24».

Владимир Путин призвал «избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества». «Хочется сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется»,— сказал он.

В этом году мероприятия дискуссионного клуба «Валдай» проходят с 2 по 5 октября. Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Модератор встречи — директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...