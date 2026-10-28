Экономика сбавляет ход
Сентябрьское оживление в промышленности и в потреблении не ускорило рост ВВП
Рост экономики РФ в сентябре замедлился до 0,5% в годовом измерении после 0,8% в августе, следует из оценки Минэкономики. Улучшение ситуации в обработке сопровождалось спадом в сельском хозяйстве и углублением снижения показателей в добыче и оптовой торговле. Хотя доходы населения продолжают поддерживать потребление, его рост в октябре замедляется. Октябрьские опросы промышленников при этом показывают некоторое улучшение их настроений при сохраняющихся ограничениях со стороны спроса.
По оценке Минэкономики, за январь—сентябрь ВВП увеличился на 0,6% год к году. Такая накопленная оценка сохраняется третий месяц подряд. В третьем квартале рост экономики также составил 0,6% год к году — после 1,3% во втором, а в отдельно взятом сентябре снизился до 0,5% с 0,8% в августе.
Выпуск базовых отраслей, по данным Росстата, в сентябре вырос на 0,7% год к году после 0,9% в августе, за девять месяцев — лишь на 0,2%. Наиболее резкое ухудшение в сентябре произошло в сельском хозяйстве: рост на 6,6% год к году в августе сменился спадом на 12,3%. Хотя месячные показатели зависят от сроков уборки, отрицательным оказался и результат третьего квартала — минус 3,9% год к году. Сжатие показателя в добыче усилилось с 1,3% до 4,1%, в оптовом обороте — с 0,5% до 1,9%. Рост грузооборота транспорта замедлился с 4,2% до 2,2%.
Промышленность при этом отыграла августовское снижение. С устранением сезонного и календарного факторов ее выпуск увеличился на 1,1% в сентябре к августу после сокращения на 0,3%. В годовом выражении спад на 0,6% в августе сменился ростом на 1,8% в сентябре благодаря обработке, которая прибавила 5,6% после снижения на 0,5% месяцем ранее. Основной вклад внесло машиностроение: его рост ускорился с 6,2% до 21,3%. Как показывали расчеты экспертов ЦМАКП, основную поддержку росту промпроизводства обеспечивает ОПК. Среди лидеров сентября вновь оказались электроника, прочий транспорт и готовые металлические изделия. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, сократился на 4,5% год к году, электрического оборудования — на 2,6%.
Потребительский спрос в сентябре заметно оживился. Суммарный оборот розницы, платных услуг и общепита, по расчетам Минэкономики, увеличился на 3,6% год к году в реальном выражении после 2,9% в августе. Годовые темпы повысились во всех трех составляющих, наиболее заметно — в общепите.
На этом фоне Росстат фиксирует ускорение роста реальных располагаемых доходов с 3% год к году во втором квартале до 3,4% в третьем при стабилизации динамики реальных зарплат в августе на уровне 3,3% (как в июле) и росте на 5,8% за январь—август. До вычета обязательных платежей рост реальных доходов, напротив, замедлился с 2,9% до 2,5%. Расхождение связано с динамикой платежей: их доля вместе с прочими расходами снизилась с 17% доходов в третьем квартале 2025-го до 16,2% в третьем квартале этого года. Население направляло большую часть доходов на покупки товаров и оплату услуг (75,2% против 71,6% годом ранее), сократив долю прироста сбережений с 11,4% до 8,6%.
Хотя потребление поддерживают доходы и занятость, оперативные показатели свидетельствуют о его ослаблении в октябре — продолжения такой динамики аналитики ожидают и в четвертом квартале (см. “Ъ” от 28 октября). В промышленности октябрьские обследования показывают улучшение настроений при расхождениях в отношении перспектив выпуска. По опросу Росстата, индекс предпринимательской уверенности в обработке поднялся с минус 0,4% до минус 0,2%, загрузка мощностей — с 62% до 63%. Баланс ожиданий выпуска на ближайшие три месяца подрос с 28,1% до 28,4%. Баланс оценок достаточности текущего спроса остался глубоко отрицательным — минус 28%.
Октябрьский индекс промышленного оптимизма ИНП РАН вырос на 7 пунктов (до минус 7), но баланс планов выпуска после сезонной и календарной корректировки второй месяц остается нулевым. Часть улучшения общего индекса обеспечила переоценка запасов готовой продукции, а баланс фактических изменений спроса остается отрицательным. Поэтому говорить об устойчивом расширении выпуска на фоне замедления роста спроса не приходится.
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 2