Экономика сбавляет ход

Выпуск базовых отраслей, по данным Росстата, в сентябре вырос на 0,7% год к году после 0,9% в августе, за девять месяцев — лишь на 0,2%. Наиболее резкое ухудшение в сентябре произошло в сельском хозяйстве: рост на 6,6% год к году в августе сменился спадом на 12,3%. Хотя месячные показатели зависят от сроков уборки, отрицательным оказался и результат третьего квартала — минус 3,9% год к году. Сжатие показателя в добыче усилилось с 1,3% до 4,1%, в оптовом обороте — с 0,5% до 1,9%. Рост грузооборота транспорта замедлился с 4,2% до 2,2%.