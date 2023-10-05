Путин: установление конституционного порядка в Карабахе было вопросом времени

Президент России Владимир Путин заявил, что наведение конституционного порядка в Нагорном Карабахе Азербайджаном было вопросом времени. По его словам, Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Баку, вернув пять районов Карабаха и два оставив за собой, но Ереван отказался.

Владимир Путин прокомментировал слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армянский народ, заявив: «Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала». На замечание, что в поговорке речь идет о корове, президент ответил: «Корова, кобыла — не важно. Животное, короче».

Президент подчеркнул, что задачи российских миротворцев в Нагорном Карабахе заключались только в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Никаких других прав у них не было, добавил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. По мнению президента это означает, что был решен ключевой вопрос, заключавшийся в статусе Карабаха. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал этого, даже Армения, добавил глава государства.

«Армения не перестает быть нашим союзником»,— подчеркнул президент. Он заявил, что Россия будет оказывать Еревану гуманитарную поддержку при возникновении соответствующих потребностей.

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