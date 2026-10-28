Эфиопия хочет увеличить экспорт товаров в Россию
Эфиопия заинтересована в увеличении поставок своих товаров в Россию, сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
«Мы хотели бы поставлять эфиопские товары в Россию. Мы действительно хотели бы увеличить объем нашего экспорта»,— сказал он. Разговор опубликован на сайте Кремля.
Господин Ахмед также выразил уверенность в росте показателей торговли между двумя странами. «В этом году она уже растет, но мы можем добиться гораздо большего, поскольку у Эфиопии есть множество возможностей»,— добавил он.
Основной продукт, который Эфиопия экспортирует в Россию, — кофе. По итогам прошлого года страна заняла третье место по поставкам на российский кофейный рынок, увеличив объем поставок до 18 тыс. т на сумму свыше $123 млн. Всего по итогам 2025 года двусторонний товарооборот между странами вырос в 3,5 раза, писали «Ведомости».