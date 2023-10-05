Путин: перед Россией стоит задача построить новый мир

Президент России Владимир Путин заявил, что перед РФ стоит задача строительства нового мира. Об этом он сказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что роль и ответственность интеллектуалов на определяющих этапах чрезвычайно велики. Он заявил, что за годы работы клуба («Валдай» основан в 2004 году) произошли серьезные изменения. Этот период пришелся на эпоху слома всего мирового устройства, считает Владимир Путин.

«За эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений»,— сказал президент.

В ходе выступления президент, в частности, выразил мнение, что эгоизм и самомнение заведут Запад в тупик. Он также отметил, что РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но, по его мнению, готовность России к сотрудничеству многие восприняли как покорность.

Мероприятия дискуссионного клуба «Валдай» проходят с 2 по 5 октября. Сегодня, 5 октября, проходит юбилейное, XX ежегодное заседание «Валдая». Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».