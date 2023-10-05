Путин: эгоизм и самомнение заведут Запад в тупик

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий и решений, а эгоизм и самомнение неизбежно заведут в тупик. Он отметил, что РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но, по его мнению, готовность России к сотрудничеству многие восприняли как покорность.

В ходе выступления глава государства также выразил мнение, что успех западными странами был достигнут в значительной степени за счет «ограбления всей планеты».

«История Запада — это хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида. Ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой — природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил, что увещевания, призывы к разуму и предложения России просто игнорировались Западом. Он напомнил, что был момент, когда он высказал предложение о вступлении РФ в НАТО. «Но нет, НАТО такая страна не нужна»,— отметил Владимир Путин.

Мероприятия дискуссионного клуба «Валдай» проходят с 2 по 5 октября. Сегодня, 5 октября, проходит юбилейное, XX ежегодное заседание «Валдая». Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».