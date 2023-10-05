Путин: СВО — это не территориальный конфликт

Президент России Владимир Путин выступает на XX заседании Валдайского форума. В начале своей речи он говорит об отношениях России и Запада, а также о военной операции на Украине. По его словам, СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство, отметил президент. Президент в ходе выступления в очередной раз сказал, что Россия не начинала «так называемую войну» на территории Украины, а лишь пытается ее закончить.

«На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим»,— заявил он. Трансляцию с выступления ведет телеканал «Россия-24».

«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: ''А может нам и в НАТО вступить?'' Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы-то считали, что мы уже свои. Противостояния идеологического больше нет, в чем проблема? Но проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим, вот в чем, в самоуверенности…» — заявил Владимир Путин, говоря о западных коллегах.

По его словам, надменность Запада заключается в установке гегемонии, в том числе военной, политической, экономической, культурной и «даже морально-нравственной». Президент отметил, что Россия не должна руководствоваться не своими национальными интересами, действовать по «правилам» Запада и следовать «предупреждениям» «гегемонов».

«Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно»,— заявил президент.

В этом году мероприятия дискуссионного клуба «Валдай» проходят с 2 по 5 октября. Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Модератор встречи — директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.