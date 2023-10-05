Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: СВО — это не территориальный конфликт

Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад

Президент России Владимир Путин выступает на XX заседании Валдайского форума. В начале своей речи он говорит об отношениях России и Запада, а также о военной операции на Украине. По его словам, СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство, отметил президент. Президент в ходе выступления в очередной раз сказал, что Россия не начинала «так называемую войну» на территории Украины, а лишь пытается ее закончить.

«На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим»,— заявил он. Трансляцию с выступления ведет телеканал «Россия-24».

«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: ''А может нам и в НАТО вступить?'' Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы-то считали, что мы уже свои. Противостояния идеологического больше нет, в чем проблема? Но проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим, вот в чем, в самоуверенности…» — заявил Владимир Путин, говоря о западных коллегах.

По его словам, надменность Запада заключается в установке гегемонии, в том числе военной, политической, экономической, культурной и «даже морально-нравственной». Президент отметил, что Россия не должна руководствоваться не своими национальными интересами, действовать по «правилам» Запада и следовать «предупреждениям» «гегемонов».

«Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно»,— заявил президент.

В этом году мероприятия дискуссионного клуба «Валдай» проходят с 2 по 5 октября. Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Модератор встречи — директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...