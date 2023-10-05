Путин: опыт группы «Вагнер» как ЧВК был «корявым»

Президент Владимир Путин на конференции в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, нашла ли Россия способ контролировать частные военные компании. Владимир Путин напомнил, что в России нет ЧВК, потому что нет соответствующего закона. По словам президента, опыт группы «Вагнер» как ЧВК был «корявым».

Президент также отметил, что государственное финансирование группы «Вагнер» происходило в виде наличных денег, что осложняло контроль за этими выплатами. Владимир Путин заявил, что в этом есть и его вина.

По словам господина Путина, несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракт с Минобороны и будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Точное количество подписанных контрактов он не назвал.

4 октября председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявляла ТАСС, что при Минобороны создана специализированная комиссия, которая будет выдавать удостоверения участников военной операции бойцам ЧВК «Вагнер». По ее словам, фонд уже передал для отработки на комиссии 7,7 тыс. заявок на удостоверения участников СВО.

13 июля президент в коридорах Центра международной торговли (ЦМТ) объяснял спецкору «Ъ» Андрею Колесникову, что группа «Вагнер» существует, а ЧВК — нет. По его словам, юридическое подтверждение существования ЧВК «Вагнер» — это «непростой вопрос», которым должны заниматься в Госдуме.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям «Вагнера» и заявил, что бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря после переговоров господина Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. После мятежа бойцы ЧВК отошли в Белоруссию и даже проводили совместные с белорусскими военными учения.

23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy 600, на борту которого был Евгений Пригожин. Все десять находившихся на борту человек погибли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Путь Евгения Пригожина: от тюремного срока и ''Конкорда'' до ЧВК ''Вагнер'' и мятежа».