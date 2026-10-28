Ставки ждут оттепели
Физлица сократили объем средств на срочных счетах на 85,9 млрд руб.
Объем депозитов физических лиц в сентябре продолжил сокращаться, хотя и чуть меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. Эксперты допускают, что часть средств перетекает на накопительные счета. Конкуренция за вкладчиков усиливается, но повышать ставки для всех банки не спешат — сохранение маржинальности заставляет их ограничиваться точечными предложениями с дополнительными условиями.
По подсчетам “Ъ” на основе отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ, объем депозитов физлиц (без учета ПСБ и ВБРР) за сентябрь сократился на 85,9 млрд руб., до 45 трлн руб. Согласно данным ЦБ, снижение в целом по сектору составило 51 млрд руб., до 46,8 трлн руб. Наиболее сильное сокращение депозитного портфеля пришлось на Т-Банк (на 121,5 млрд руб.), в банке не ответили на запрос “Ъ”. Сокращение за отчетный период наблюдалось у Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка, тогда как Альфа-банк увеличил портфель на 114,5 млрд руб.
Сокращение срочных вкладов необязательно означает уход денег из банковской системы. По данным ЦБ, совокупный объем средств населения (без учета счетов эскроу) в сентябре снизился на тот же 51 млрд руб., до 68,4 трлн руб. «Из этого следует, что часть средств со срочных депозитов перетекла на текущие, в том числе накопительные, счета»,— отмечает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Накопительные счета конкурируют с короткими вкладами за средства, к которым клиент хочет сохранить свободный доступ. «Они не могут полностью заменить вклад с фиксированной ставкой: доступность денег и гарантированная на выбранный срок доходность — разные преимущества»,— поясняет зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. При этом сентябрьский отток оказался меньше августовского (107 млрд руб.), указывает господин Доронкин. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов также отмечает замедление оттока в сентябре, связывая его в том числе с завершением сезона отпусков.
Вместе с тем в сентябре крупные банки в основном повышали ставки. Одним из факторов таких решений стал пересмотр ожиданий после решений ЦБ сохранить ключевую ставку (см. “Ъ” от 12 сентября), считает Алексей Косяков. Сбербанк повысил доходность шестимесячных и семимесячных вкладов на 0,9–1,2 процентного пункта (п. п.), до 13,5% годовых (см. “Ъ” от 17 сентября). ВТБ увеличил ставки на сроках от года до двух лет на 0,5–2,4 п. п. Альфа-банк повысил доходность вкладов на новые деньги на отдельных сроках на 0,12–2,22 п. п. Т-Банк увеличил ставки по непополняемым вкладам на два и три месяца на 0,3 п. п. Банк «Дом.РФ» повышал ставки на семь-девять месяцев и на год для новых и действующих клиентов. При этом ВТБ снизил ставки по коротким вкладам (на 0,1 п. п.), а Т-Банк — по пополняемым (на 1 п. п.).
46,8 триллиона рублей
составил объем средств физических лиц на срочных счетах в банках по итогам сентября 2026 года
В октябре точечные повышения продолжились. ПСБ увеличил доходность полугодовых вкладов на 0,25–0,3 п. п., до 14,4–14,5% годовых. ВТБ повысил ставку по двухмесячному вкладу до 14% годовых, а Газпромбанк — по вкладам на два и три месяца до 12,7% и 13,6% годовых соответственно. Банк «Дом.РФ» повысил ставку до 14,5% годовых на три месяца.
Банки стремятся удерживать вкладчиков, которые стали активнее реагировать на разницу в доходности, однако повышать стоимость всего депозитного портфеля не готовы. «Это означает снижение маржинальности бизнеса либо должно повлечь повышение ставок по кредитным продуктам»,— поясняет Антон Павлов. Сохранение накопленной маржинальности остается одним из факторов роста чистой прибыли сектора — по прогнозу «Эксперт РА», в 2026 году она может достичь рекордных 4–4,2 трлн руб. (см. “Ъ” от 15 октября).
Поэтому максимальная доходность нередко доступна только при выполнении дополнительных условий, в частности при размещении новых средств. Простое перемещение сбережений между собственными счетами внутри банка не всегда позволяет получить максимальную ставку. Помимо этого, ставку можно увеличить при подписке на дополнительные сервисы, трате определенной суммы по карте и т. п. Особое внимание банки уделяют состоятельным клиентам. В банке «Дом.РФ» для премиального сегмента действует предложение по размещению новых денег на два месяца под ставку до 15% годовых.
По словам источников “Ъ” на финансовом рынке, при намерении премиального клиента с крупным объемом сбережений закрыть вклад банк может предложить индивидуальные условия, в том числе повышенную ставку, чтобы удержать средства.
Дальнейшее изменение ставок будет зависеть от конкуренции и ситуации с ликвидностью, считает Антон Павлов. По мнению Михаила Доронкина, «скорее всего, в четвертом квартале мы увидим чистый прирост средств на срочные и накопительные счета, учитывая традиционные для декабря выплаты — социальные и премиальные».
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 8