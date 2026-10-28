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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
ПотреблениеАПК

Еще один путь

Китайская Golden Brick Capital получила 49% в проекте НСЗК
ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» нашла партнера для выращивания сельскохозяйственных культур. 49% в созданной ею «Дальневосточной агропромышленной корпорации» (ДАК) получила структура китайской Golden Brick Capital. Вместе они планируют освоить 200 тыс. га в Еврейской автономной области. Но проект станет успешным, лишь получив господдержку и гарантированный сбыт в Китай.

Артем Краснов / Коммерсантъ

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Зарегистрированная в Гонконге Vision Investment Limited получила 49% в ООО «Дальневосточная агропромышленная корпорация, следует из СПАРК. 51% долей остались у ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК), ранее контролировавшего 100% в компании. В НСЗК “Ъ” пояснили, что говорить о планируемом объеме инвестиций со стороны партнера преждевременно. Проект на стадии формирования стратегии и технико-экономического обоснования. Оперативно связаться с Vision Investment Limited не удалось.

Vision Investment Limited — дочерняя структура Golden Brick Capital Management Limited, следует из реестра Гонконга. Это инвесткомпания с головным офисом в Пекине. Она вкладывается в инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь», направленной на развитие внешних связей Китая. РБК ранее называл совладельцем Golden Brick Capital Нгок Ян Ю, который совместно с бизнесменом Геннадием Тимченко развивал хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар».

ГК НСЗК существует с 2017 года и занимается инфраструктурными проектами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, ориентированными на расширение экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Азию. Это в том числе Забайкальский зерновой терминал и проект морского зернового терминала во Владивостоке (перевалка 2 млн тонн в год).

ООО НСЗК — основное юридического лицо группы. Согласно СПАРК, 56% долей в нем контролирует ЗПИФ «РВМ Отраслевой» и 4% — ЗПИФ «РВМ Консолидация» под управлением «РВМ Капитала» бывшего советника экс-президента ОАО РЖД Владимира Якунина Сергея Орлова, 25% — у Аллы Татур, у кипрских компаний Belper и Salenside — 6% и 4% соответственно, еще 5% — у Марии Шаталовой. Выручка компании в 2025 году составила 50,5 млн руб., увеличившись более чем в два раза. Чистый убыток сократился с 422,6 млн руб. в 2024 году до 308,5 млн руб. в 2025 году.

О планах НСЗК выращивать сельскохозяйственные культуры стало известно летом прошлого года. Инвестиции в проект на тот момент оценивались в 5–7 млрд руб. (см. “Ъ” от 25 июля 2025 года). ДАК была зарегистрирована тогда же. Задача компании — реализация агропромышленного кластера «Нижнеленинское—Тунцзян», говорят в НСЗК. Соглашение об участии в нем было подписано в 2025 году в рамках Восточного экономического форума. Проект, по словам представителя компании, изначально предусматривал китайского партнера.
Нижнеленинское — село в Еврейской автономной области, расположенное на границе с Китаем. В 2022 году немного восточнее его был построен железнодорожный мост через Амур в китайский Тунцзян. ДАК на первом этапе рассчитывает освоить в Еврейской автономии 200 тыс. га, заняв их соей, пшеницей, ячменем, овсом, рапсом и кукурузой, говорят в НСЗК. Это на треть больше всех задействованных в этом году посевных земель в регионе, составивших, по данных Росстатата, 147,8 тыс. га. Одновременно, по словам представителя НСЗК, прорабатывается производство масел, муки и комбикормов. Будет просчитан севооборот и принято решение о распределении банка под те или иные культуры, уточнили там. Часть продукции впоследствии планируется экспортировать в Китай.
Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров предполагает, что Vision Investment Limited внесет в уставный капитал ДАК денежные средства, пропорциональные своей доле, для финансирования совместного проекта. Речь может идти и о вкладе с точки зрения агротехнологий и обеспечения доступа к китайскому рынку. Одновременно участие китайской стороны, по его словам, предполагает гарантию сбыта продукции.
Совместный проект может оказаться не слишком маржинальным. Станислав Мудров замечает, что средняя рентабельность масличных на Дальнем Востоке в 2025 году составила 8% при среднем показателе по стране в 28%. Это делает бизнес здесь чувствительным к любым изменениям издержек. Доходным проект ДАК, по мнению эксперта, будет лишь при условии глубокой переработки, максимального использования льготного финансирования и гарантированного сбыта в Китай.
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

Газета «Коммерсантъ» №201

от 29.10.2026, стр. 7
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Зерновой рынок
Агро

Авторы

  • Анатолий Костырев
    Анатолий Костырев
    заведующий отделом
  • Александра Мерцалова
    Александра Мерцалова
    заместитель заведующего отделом