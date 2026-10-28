Еще один путь

Нижнеленинское — село в Еврейской автономной области, расположенное на границе с Китаем. В 2022 году немного восточнее его был построен железнодорожный мост через Амур в китайский Тунцзян. ДАК на первом этапе рассчитывает освоить в Еврейской автономии 200 тыс. га, заняв их соей, пшеницей, ячменем, овсом, рапсом и кукурузой, говорят в НСЗК. Это на треть больше всех задействованных в этом году посевных земель в регионе, составивших, по данных Росстатата, 147,8 тыс. га. Одновременно, по словам представителя НСЗК, прорабатывается производство масел, муки и комбикормов. Будет просчитан севооборот и принято решение о распределении банка под те или иные культуры, уточнили там. Часть продукции впоследствии планируется экспортировать в Китай.