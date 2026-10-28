Еще один путь
Vision Investment Limited — дочерняя структура Golden Brick Capital Management Limited, следует из реестра Гонконга. Это инвесткомпания с головным офисом в Пекине. Она вкладывается в инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь», направленной на развитие внешних связей Китая. РБК ранее называл совладельцем Golden Brick Capital Нгок Ян Ю, который совместно с бизнесменом Геннадием Тимченко развивал хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар».
ГК НСЗК существует с 2017 года и занимается инфраструктурными проектами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, ориентированными на расширение экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Азию. Это в том числе Забайкальский зерновой терминал и проект морского зернового терминала во Владивостоке (перевалка 2 млн тонн в год).
ООО НСЗК — основное юридического лицо группы. Согласно СПАРК, 56% долей в нем контролирует ЗПИФ «РВМ Отраслевой» и 4% — ЗПИФ «РВМ Консолидация» под управлением «РВМ Капитала» бывшего советника экс-президента ОАО РЖД Владимира Якунина Сергея Орлова, 25% — у Аллы Татур, у кипрских компаний Belper и Salenside — 6% и 4% соответственно, еще 5% — у Марии Шаталовой. Выручка компании в 2025 году составила 50,5 млн руб., увеличившись более чем в два раза. Чистый убыток сократился с 422,6 млн руб. в 2024 году до 308,5 млн руб. в 2025 году.
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 7