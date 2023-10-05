Путин: Россия не собирается ни закрывать «окно в Европу», ни ломиться туда

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается закрывать «ни окон, ни дверей» в Европу. Однако ломиться туда, если Европа этого не хочет, Россия тоже не собирается, отметил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Зачем лезть в окно, когда есть другие двери? Это первое. Второе — цивилизационный код России, как и Европы, основан на христианстве. Это нас объединяет. Но мы не собираемся навязывать себя Европе, если она этого не хочет»,— сказал Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент подчеркнул, что не Россия «захлопывает дверь» для совместного общения, а Европа отгораживается от РФ и создает новый «железный занавес». По мнению Владимира Путина, европейцы его создают себе в убыток.

Сегодня, 5 октября, проходит пленарная сессия XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Модератор встречи — директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.