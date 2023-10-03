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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 587-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 3 октября

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов превысил 100 руб. Житель Камчатки лишен приобретенного гражданства за призывы к убийству россиян, в 2014 году он отказался от украинского гражданства. Служба безопасности Украины задержала мэра города Сумы и директора департамента инфраструктуры. Их подозревают в получении взятки в размере 2,1 млн гривен ($58 тыс.). Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:35. Еврокомиссия планирует разморозить около €13 млрд для Венгрии, чтобы увеличить бюджет блока, а также чтобы заручиться поддержкой Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Киеву, сообщила Financial Times.

9:27. СКР заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Буданову.

8:47. Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тыс. военных, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

8:47. Под обстрел ВСУ попал город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:46. В Белоруссии стартуют ежегодные занятия по мобилизационной готовности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

8:41. Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов превысил 100 руб./$ впервые с 14 августа.

8:41. МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300, сообщили источники РБК.

8:41. Житель Камчатки лишен приобретенного гражданства за призывы к убийству россиян. В 2014 году он отказался от украинского гражданства.

8:41. Служба безопасности Украины задержала мэра города Сумы и директора департамента инфраструктуры. Их подозревают в получении взятки в размере 2,1 млн гривен ($58 тыс.).

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 586-й

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