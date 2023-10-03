Bild: прокуратура ФРГ прекратила расследование в отношении «Русского дома»

Немецкая прокуратура завершила проверку деятельности «Русского дома» в Берлине из-за возможного нарушения санкций. Культурный центр продолжает свою работу, передает немецкая газета Bild.

Прокуратура установила, что ответственные за работу «Русского дома» лица обладают дипломатическим статусом и дипломатическим иммунитетом, а значит, не подпадают под юрисдикцию Германии. По этой причине прокуратура была вынуждена прекратить расследование.

Как пишет таблоид, немецкий депутат от партии зеленых Фолькер Бек потребовал признать российских дипломатов, работающих в «Русском доме», персонами нон-грата и выдворить из Германии. «Мы не можем мириться с обычными преступлениями, совершаемыми под защитой дипломатического статуса. Нарушение санкций является уголовным преступлением»,— заявил господин Бек.

Прокуратура Германии инициировала проверку Российского дома науки и культуры в Берлине в январе 2023 года. Работу «Русского дома» обеспечивает Россотрудничество. Агентство попало в седьмой пакет санкций ЕС против России.

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Александра Горошилова