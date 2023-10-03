Carlsberg прекратила действие лицензионных соглашений с «Балтикой»

Датская пивоваренная компания Carlsberg сообщила, что прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Это ответ на указ президента России Владимира Путина о временной передаче управления «Балтикой» российским властям.

«Мы проинформировали ОАО "Пивоваренная компания «Балтика»" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих "Балтике" производить, продвигать и продавать всю продукцию группы Carlsberg, включая международные и региональные бренды»,— говорится в сообщении компании.

В нем также сказано, что до 1 апреля 2024 года продлится период, в течение которого «Балтика» сможет израсходовать уже имеющиеся у нее запасы.

16 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний в «Балтике» переходят во временное владение Росимущества. На тот момент 98,56% принадлежало Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg). Тогда же под контроль государства перешли и доли французской компании Danone.

Как ранее писал «Ъ», «Балтика» опасалась, что Carlsberg Group, контролировавшая этот актив до лета 2023 года, попытается лишить ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg.

Подробнее — в материале «Ъ» «Carlsberg выливает "Балтику"».