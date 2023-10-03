The Economic Times: страны G7 ограничат поставки бриллиантов из РФ от 1 карата

Страны G7, работающие над ограничениями в отношении российской алмазной отрасли в рамках очередного пакета санкций, не против, чтобы Индия закупала российские алмазы. Однако, по данным источников The Economic Times, представители G7 обсуждают с властями Индии запрет на ввоз из России ограненных и полированных алмазов весом 1 карат и выше.

Президент крупнейшей в мире алмазной биржи Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта сообщил изданию, что представители G7 изучают способы, которые могли бы позволить индийским покупателям алмазов соблюсти санкции в отношении России с минимальными потерями.

В алмазной отрасли Индии работают 1,5 млн человек. Годовой объем экспорта российских алмазов в Индию оценивают в $4 млрд. Сейчас индийская алмазная отрасль испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты и глобального экономического спада. В связи с этим индийские огранщики были вынуждены на два месяца приостановить закупки. По запросу Индии продажу алмазов приостановила российская АЛРОСА.

Господин Мехта также заявил, что торговцам российскими алмазами придется придерживаться нового протокола отслеживаемости происхождения алмазов. Для этого могут использовать протокол Бельгии, Индии или World Diamond Council.

По данным бельгийского издания Le Soir, Бельгия руководит разработкой плана по отказу Евросоюза и стран G7 от российских алмазов. По данным источников издания, санкции в отношении алмазов из России могут начать действовать с 1 января 2024 года.

О том, как санкции отразились на компании АЛРОСА,— в материале «Алмазы не заметили санкций».

Анастасия Ларина