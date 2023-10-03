Возвращенный из Турции командир «Азова» вновь возглавил подразделение

Плененный на «Азовстали» в Мариуполе командир подразделения «Азов» (запрещен в России и признан террористическим) Денис Прокопенко после возвращения из Турции снова возглавил свое подразделение. Он отвечает за подготовку личного состава. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Подразделение "Азов" возглавляет Денис Прокопенко… отвечает за подготовку личного состава… Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было»,— рассказал Игорь Клименко в интервью «Украинской правде».

Украинский министр также рассказал, в каких условиях военные «Азова» жили в Турции после того, как были освобождены из российского плена. По его словам, они жили на закрытой территории, определенной турецким правительством, где у них не было доступа к интернету. Как сообщил министр, после возвращения часть военных «Азова» попросили восстановить их в университетах, где они до этого учились на заочном обучении.

Пять командиров «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега, оборонявшие «Азовсталь» — были отправлены в Турцию в рамках обмена пленными в сентябре 2022 года. Тогда Украина вернула из плена 215 человек. Россия вернула себе 55 военных и бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука, который называл себя кумом президента Владимира Путина.

В начале июля этого года президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись пять командиров «Азова». Турецкий посол Украины Василий Боднар говорил, что власти Турции были заинтересованы в возвращении командиров и не выдвигали никаких условий для их передачи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «нарушением договоренностей по обмену пленными».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина