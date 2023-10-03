CNN: Госдеп США летом направил Украине ноту о необходимости борьбы с коррупцией

В конце этого лета Госдепартамент США направил Украине демарш и потребовал провести антикоррупционные реформы в стране. Об этом сообщают несколько источников телеканала CNN.

Как пишет CNN, США ожидают, что Украина продолжит предпринимать конкретные действия по борьбе с коррупцией. В ноте также подчеркивается необходимость реформ в рамках программы Международного валютного фонда, в том числе связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил источник телеканала.

CNN также отмечает, что за последние несколько недель Вашингтон направил Киеву несколько уведомлений, в которых указывается, что определенные виды экономической помощи США будут связаны с прогрессом Украины в антикоррупционном реформировании ее институтов.

В конце сентября США передали Украине пошаговый план реформ, рассчитанный на 18 месяцев. Письмо было направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Офис президента Украины, сообщает «Украинская правда».

Ранее газета Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ, писала, что американские чиновники относятся к коррупции на Украине серьезнее, чем заявляют. В конфиденциальном плане развития Украины расписаны задачи и цели, которых должна достигнуть страна. В частности, США планируют искоренить коррупцию, приватизировать украинские банки и внедрить в вооруженные силы Украины протоколы НАТО.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова