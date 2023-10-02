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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 586-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 2 октября

Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно «провести переоценку масштабов мобилизации». Курс евро превысил 104 руб. Житель Подмосковья арестован по делу о вербовке в запрещенный и признанный террористическим «Азов». «Леруа Мерлен» возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:20. Главы МИД стран Евросоюза сегодня соберутся на заседание в Киеве, сообщил Боррель.

9:12. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на востоке Украины, в Харькове произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное».

9:11. Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами, пишут «Известия».

9:01. Россия может победить на Украине постепенным военным давлением, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

8:47. «Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома»,— сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

8:40. Президент Украины Зеленский рассчитывает на тесный союз с Германией, но та всегда будет стремиться к взаимопониманию с Россией, считает премьер-министр Польши.

8:39. Yle: из-за санкций Финляндия лишилась российского огнеупорного кирпича.

8:37. Baykar Defence: ВСУ могут получить улучшенную версию ударных дронов Bayraktar.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:29. Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно «провести переоценку масштабов мобилизации». По его мнению, нужно мобилизовать больше молодежи. Господин Уоллес также заявил, что началась «битва за Крым».

8:29. Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в России.

8:29. Курс евро на Московской бирже на открытии торгов превысил 104 руб./€ впервые с 14 сентября.

8:29. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО 47-летнего жителя Подмосковья Михаила Дария. СКР обвиняет его в вербовке в украинский батальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Михаил Дарий частично признал вину.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 585-й

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