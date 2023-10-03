Прокуратура запросила 9,5 года для экс-редактора «Первого канала» Овсянниковой

Прокуратура потребовала заочно назначить девять с половиной лет колонии бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой в рамках дела о фейках про ВС РФ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Помимо срока в колонии прокурор также просит суд лишить Марину Овсянникову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, сроком на пять лет.

Основанием для уголовного дела стал пикет Марины Овсянниковой на Софийской набережной в Москве в июле 2022 года, фото которого она выложила в своем Telegram-канале. На плакате был текст об убийстве украинских детей.

Вскоре после акции Марину Овсянникову задержали. В ночь на 1 октября 2022 года она сбежала из-под домашнего ареста и уехала из России. Поэтому дело рассматривается заочно.

14 марта 2022 года во время вечернего эфира программы «Время» на «Первом канале» Марина Овсянникова ворвалась в студию и за спиной ведущей Екатерины Андреевой показала в прямом эфире антивоенный плакат. На следующий день ее оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Во второй раз Марине Овсянниковой назначили штраф в размере 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ) в июле прошлого года — за выступление с критикой уголовного дела в отношении депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (признан иностранным агентом).

В августе прошлого года Марину Овсянникову оштрафовали в третий раз: на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ за пост в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). В России она была под домашним арестом, но сбежала в Европу с дочерью.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина