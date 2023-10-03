В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу. Об этом он написал в Telegram-канале. В сообщении жителей города просят добраться до ближайших укрытий.

25 сентября Михаил Развожаев разъяснил порядок действий при угрозе воздушной атаки. Губернатор дает команду на запуск сигнала, как только информация о воздушной тревоге поступает от военных. Информация о тревоге также появляется в его Telegram-канале.

С начала оповещения о воздушной тревоге жители Севастополя должны в течение 30–50 минут принять меры собственной безопасности: пройти в укрытия или остаться дома.

22 сентября в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота в центре города. Один военнослужащий пропал без вести. Ударная волна выбила стекла в десяти жилых домах.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина