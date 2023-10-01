Кадровые перестановки в правительстве, арест Виктора Тамарова и первое заседание новой облдумы

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По букве закона

Бывшего сотрудника судостроительного завода осудили за коммерческий подкуп.

Президенту ярославской федерации ММА смягчили приговор.

В Ярославле намерены обжаловать изъятие акций РОМЗ.

28 сентября задержали главу фракции «Единая Россия» в рыбинском совете и директора «Рыбинской генерации» Виктора Тамарова. Следственный комитет подозревает его в получении взятки. «Единая Россия» приостановила членство господина Тамарова в партии. Его арестовали на 2 месяца.

Прокуратура намерена взыскать 3,5 млн с осужденного за взятки депутата Мясникова.

Отставки и назначения

На первом заседании ярославской облдумы Михаил Боровицкий был избран председателем, Виктор Волончунас, Николай Александрычев, Ольга Хитрова и Антон Капралов — заместителями председателя. Наталия Косихина вновь стала сенатором от Ярославской области.

Михаил Писарец покинул пост директора ярославского АО «Центр».

Глава ярославского минстроя ушел в отставку. И.о. министра стал Александр Баланцев.

Максим Авдеев сменил направление работы в областном правительстве, а ярославские министерства — кураторов в правительстве.

Муниципальный совет Рыбинска возглавила Светлана Кочегарова.

Городская и региональная политика

В ярославских больницах ввели масочный режим.

Отопительный сезон в Ярославской области начнется 2 октября.

В Ярославской области вырастет размер взноса на капремонт.

На проект третьего моста в Ярославле выделят 620 млн руб.

Транспорт

В Ярославской области с 1 октября отменяется льготная оплата проезда за наличные.

Московское наземное метро планируют продлить до Ярославской области.

ООО «Мовиста регионы Ярославль» сменит поставщика трамваев.

Цитата недели

«Мы взяли только сливки. Нужно ногами по каждому району пройти и узнать, что это за развалюха, что это за сгоревшее здание. И это уже будет совершенно другое качество работы» (Михаил Евраев потребовал ввести в оборот все бесхозные и невостребованные объекты в регионе)

Цифры недели

Михаил Евраев пообещал установить в области 6 тыс. камер фиксации нарушений ПДД.

60% ярославцев не смогли вспомнить официальное название Ростова.

В Ярославле на реконструкцию стадиона «Шинник» нужно 1,5-2 млрд руб.

Алла Чижова