Сенатором от Ярославской области вновь стала Наталия Косихина

Членом Совета Федерации от Ярославской области стала Наталия Косихина. Ее избрали на первом заседании ярославской областной думы 8 созыва по предложению фракции «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Наталии Косихиной Фото: Телеграм-канал Наталии Косихиной

Наталия Косихина была членом Совета Федерации от Ярославской областной думы с 2018 года, до избрания в облдуму она была главой городского поселения Данилов. Сегодня депутаты на первом заседании облдумы 8 созыва приняли решение об избрании госпожи Косихиной на пост сенатора.

«Во всех резонансных вопросах, которые касались наших граждан, всегда участвую, потому что понимаю: если не я, то кто. Мы сегодня с вами получили большое количество наказов, у нас с вами большие вызовы по развитию нашего региона, разработана стратегия комплексного развития нашего региона. Буду продолжать служить на совести и чести, на благо Ярославской области, ярославцев. И, конечно же, чтобы наша Ярославская областная дума всегда была впереди»,— сказала госпожа Косихина.

Алла Чижова