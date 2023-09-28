Задержан глава фракции «Единая Россия» в рыбинском совете Виктор Тамаров

В Ярославской области задержан генеральный директор ООО «Рыбинская генерация», председатель фракции «Единая Россия» муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правоохранительных органах. Господина Тамарова подозревают в получении взятки. Подробности уголовного дела пока не известны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тамаров (на переднем плане) и мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: Администрация Рыбинска Виктор Тамаров (на переднем плане) и мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: Администрация Рыбинска

Источник в муниципальном совете Рыбинска рассказал «Ъ-Ярославль», что еще вечером 27 сентября Виктор Тамаров участвовал в работе совета.

Господин Тамаров возглавил ООО «Рыбинская генерация» (контролируется администрацией города) в январе 2023 года. Ранее он уже был судим, судимость погашена. 31 января 2017 года на тот момент депутат Ярославской областной думы был осужден Ленинским районным судом Ярославля по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему вменялось в вину, что в 2013 году, будучи генеральным директором «Ярославской генерирующей компании» финансировал свою избирательную кампанию в областную думу за счет организации, учрежденной администрацией региона. Суд назначил ему условное наказание, впоследствии Виктор Тамаров был амнистирован в связи с 70-летием Победы. Между тем ему пришлось сложить полномочия депутата Ярославской областной думы.

Господин Тамаров участвовал в выборах в муниципальный совет Рыбинска в единый день голосования в 2023 году, победил в одномандатном округе и возглавил фракцию «Единая Россия».

Антон Голицын