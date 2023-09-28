Неимущество

В Ярославской области выявили 768 бесхозяйных объектов. Губернатор Михаил Евраев потребовал ввести их все в хозяйственный оборот, а также государственное и муниципальное имущество, которое сейчас не используется. Между тем программы приватизации местных властей хромают: предприниматели не хотят покупать неликвидные объекты, которые, как правило, выставляются на торги. Глава области уверен, что продать можно любой объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

768 бесхозяйных объектов выявили в регионе, рассказала на заседании областного правительства и.о. главы министерства имущественных и земельных отношений Алина Серебрякова. Среди них 248 являются объектами культурного наследия, в том числе 220 — объекты религиозного назначения.

Министр сообщила, что основная инвентаризация по бесхозяйным объектам проведена. Губернатор Михаил Евраев считает, что в регионе тысячи таких объектов, а не 768.

«Мы взяли только сливки. Нужно ногами по каждому району пройти и узнать, что это за развалюха, что это за сгоревшее здание. И это уже будет совершенно другое качество работы»,— сказал губернатор.

На дополнительное выявление бесхозяйных объектов министерству дали еще три месяца. Михаил Евраев также предложил посмотреть и на имущество различных подконтрольных местным и региональным властям организаций. «Я глубоко уверен, что те или иные имущественные комплексы, закрепленные за организациями, не используются по назначению: либо сдаются за бесценок в аренду, либо разрушаются. Эти объекты нужно изъять в казну и дальше выставить на приватизацию»,— заявил господин Евраев.

Такое же предложение было озвучено и по имуществу, которое находится в федеральной собственности. По словам губернатора, федеральные власти должны либо привести в порядок свое имущество, либо выставить на продажу, либо же передать области. Зампред правительства Денис Хохряков заявил, что инвентаризация всего федерального имущества в Ярославской области уже проведена. «Они хотят приватизировать сами»,— пояснил господин Хохряков. Губернатор заявил, что на это уйдут годы и поручил провести переговоры с федеральным центром о дальнейшей судьбе имущества.

Госпожа Серебрякова рассказала и про темпы приватизации в регионе. Наиболее ликвидное имущество уже продано, сейчас районы пытаются продать старые разрушающиеся здания. По данным на 25 сентября, в регионе было заключено 55 договоров купли-продажи в рамках программ приватизации, общая сумма поступлений составила 117 млн руб.

Наиболее успешными стали Ярославль, Рыбинск, Углич, Ростов, Мышкинский и Даниловский районы.

«Любое имущество всегда ликвидно. Его ликвидность всегда зависит от стоимости и больше ни от чего. Надо улучшать показатели по Ярославлю. 54 торгов, 9 договоров не очень хороший результат»,— сказал господин Евраев. Заместитель мэра Ярославля Николай Степанов пообещал ускориться в этой работе.

Пять районов вообще в 2023 году не получили доходов от приватизации. Не удалось продать имущество в сельских районах — Борисоглебском, Некоузском, Первомайском, Большесельском и Брейтовском. Их руководители говорят, что продаваемое имущество не интересует покупателей. «Те объекты, которые у нас есть, это аварийные старые здания, часть деревянные, которые никакого интереса не представляют, и даже их утилизация стоит денег»,— сказал глава Некоузского района Григорий Петров.

Губернатор с такой позицией не согласен. «В Некрасовском была ситуация. Никому не нужен сарай. Я спрашиваю: а за рубль надо? Конечно, надо. Есть предложенная цена и цена, за которую могут купить. Если мы видим, что ничего не двигается, значит идем постоянно к снижению цены вплоть до рубля. Первая причина — это оценка стоимости была ненадлежащая, была завышена. Вторая причина — мало инвесторов знает о том, что мы выставили на торги. По поводу оценки понятно, что после первых торгов она понижается, и с этим нет проблем. С точки зрения охвата надо понять, что еще нужно сделать, чтобы все об этом знали. Можно подключить наше областное телевидение, чтобы максимально информировать. Можно ролики делать о наших объектах, особенно об объектах с высокой стоимостью»,— сказал Михаил Евраев.

«Мы пока на первом этапе»,— пояснил господин Хохряков.

Специалист по недвижимости, гендиректор ГК «Метро» Дмитрий Сирый согласен с губернатором в том, что цена, по которой объекты выставляются на торги, зачастую не соответствует рынку.

«Оценивают, исходя из кадастровой стоимости, а она не всегда отражает износ объекта. Изношенный фонд, изношенная инфраструктура, все требует капитальных серьезных вложений для бизнеса. Если нет ни одного покупателя, значит стоимость завышена. Таковы законы рынка. Что сделать для того, чтобы улучшить? Лучше готовить лоты, объекты, инфраструктуру, их характеристику, документацию. С оценкой подходить более точно. Мне кажется, это позволило бы ускорить оборот муниципальной недвижимости и привлекло бы больше желающих купить и использовать ее дальше»,— полагает эксперт.

Алла Чижова