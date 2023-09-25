В Ярославской области с 1 октября отменяется льготная оплата проезда за наличные

С 1 октября в Ярославской области льготный проезд на межмуниципальных маршрутах нельзя будет оплатить наличными, он будет оплачиваться только с помощью транспортной карты или карты жителя Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С 1 мая до 1 октября в области действует переходный период, когда жители региона могут оплачивать проезд за наличные, транспортной картой или картой жителя Ярославской области. За это время предполагалось, что все категории, имеющие право на льготный проезд, оформят необходимую карту. С 1 октября льготники без карт вынуждены будут оплачивать полную стоимость проезда за наличный расчет.

«Оплата льготного проезда за наличный расчет при предъявлении документа, подтверждающего отнесение гражданина к соответствующей категории, будет невозможна. Муниципального пригородного сообщения они не касаются»,— отметили в правительстве.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», с 1 октября льготникам нужно будет использовать персонифицированные транспортные карты или карты «Мир» с зарегистрированной социальной услугой для оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах.

Алла Чижова