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Максим Авдеев меняет направление работы в областном правительстве

Губернатор Михаил Евраев объявил о перераспределении полномочий и кадровых перестановках в правительстве Ярославской области, связанных с новым направлением работы первого заместителя председателя правительства Максима Авдеева. Господин Авдеев в том же статусе сосредоточится на решении стратегических задач по привлечению инвесторов из всех регионов России и участию Ярославской области в федеральных проектах.

Максим Авдеев

Максим Авдеев

Фото: Правительство Ярославской области

Максим Авдеев

Фото: Правительство Ярославской области

«Выполнение этих задач требует его частого присутствия в Москве и других регионах, что практически невозможно совмещать с работой над текущими задачами в регионе. В связи с этим перераспределено кураторство органов исполнительной власти»,— пояснил губернатор.

Министерства, которые курировал Максим Авдеев, перераспределены между другими зампредами. Министерство культуры и министерство туризма будет курировать зампред Марина Кашина. Деятельность министерства инвестиций и промышленности будет курировать первый заместитель руководителя администрации губернатора, и.о. вице-губернатора Дмитрий Борушков. Министерство транспорта перейдет в ведение зампреда Дениса Хохрякова.

«Сегодня перед Ярославским регионом стоят масштабные цели, которые требуют серьезного внимания и усилий. По поручению губернатора, моя деятельность будет сосредоточена на стратегических задачах развития области. Главным образом это взаимодействие с федеральными структурами и обеспечение участия области в госпрограммах, привлечение в регион крупных инвесторов – федеральных и региональных, реализация ключевых проектов в различных сферах жизни нашей области»,— прокомментировал перестановки сам Максим Авдеев.

Антон Голицын

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