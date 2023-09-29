Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На проект третьего моста в Ярославле выделят 620 млн рублей

620 млн руб. выделят из бюджета Ярославской области на подготовку проектно-сметной документации для строительства третьего моста через Волгу. Сумма предусмотрена в законопроекте о корректировке бюджета региона на 2023 год, который внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о планах начать строить мост в конце 2024 года губернатор заявил на пресс-конференции 5 сентября, причем проектирование будет вестись за счет областного бюджета, а строительство — за счет федерального.

После корректировки бюджета Ярославской области его доходы вырастут до 125,3 млрд руб., а расходы — до 131,8 млрд руб., дефицит составит 6,5 млрд.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...