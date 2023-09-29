На проект третьего моста в Ярославле выделят 620 млн рублей

620 млн руб. выделят из бюджета Ярославской области на подготовку проектно-сметной документации для строительства третьего моста через Волгу. Сумма предусмотрена в законопроекте о корректировке бюджета региона на 2023 год, который внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что о планах начать строить мост в конце 2024 года губернатор заявил на пресс-конференции 5 сентября, причем проектирование будет вестись за счет областного бюджета, а строительство — за счет федерального.

После корректировки бюджета Ярославской области его доходы вырастут до 125,3 млрд руб., а расходы — до 131,8 млрд руб., дефицит составит 6,5 млрд.

Антон Голицын