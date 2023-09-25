В Ярославской области отопительный сезон начнется 2 октября

В Ярославском регионе 2 октября начнется отопительный сезон во всех районах области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Евраев пояснил, что поручил дать отопление во всех районах одновременно. «Определили единую для всего региона дату, плюс-минус градус от температурных нормативов существенной роли не играет. 2 октября начинаем подключение»,— написал губернатор.

Он также пояснил, что до 2 октября районы должны провести пуско-наладочные работы и быть готовы к подаче тепла.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Данилове Ярославской области с 25 сентября запустили подачу тепла в социальные объекты, с 26 сентября планируется начать включать отопление и в жилищном фонде.

Алла Чижова