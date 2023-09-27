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Михаил Писарец покинул пост директора ярославского АО «Центр»

В Ярославле директор АО «Центр» (принадлежит мэрии) Михаил Писарец покинул свой пост. И.о. стал его заместитель Василий Ломакин. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: «Вконтакте» / Михаил Писарец

Фото: «Вконтакте» / Михаил Писарец

Пост руководителя АО «Центр» господин Писарец занял в марте 2019 года. На выборы в ярославскую областную думу он выдвигался кандидатом от «Единой России» по одномандатному избирательному округу №5 (часть Ленинского, Кировского и Дзержинского районов). По итогам выборов Михаил Писарец стал депутатом. Свою отставку Михаил Писарец объяснил избранием в облдуму.

«Это связано с избирательной кампанией этого года и избранием в областную думу. За время предвыборной кампании я понял, что мне нужно сейчас погрузиться для того, чтобы исполнить наказы, максимально погрузиться в эту работу. Я перехожу на постоянную основу. Я сейчас буду активно вести эту деятельность. С акционерным обществом у нас прошли прекрасные годы эффективной работы. Но двигаемся дальше, теперь надо исполнить наказы людей»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Писарец.

Сегодня на Совете директоров АО «Центр» было принято решение о назначении исполняющим обязанности Василия Ломакина.

АО «Центр» принадлежит мэрии Ярославля. Общество зарегистрировали в 2016 году. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Алла Чижова

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