В ярославских больницах ввели масочный режим

В Ярославской области с 20 сентября введен масочный режим на территории медицинских организаций. Соответствующий документ, подписанный министром здравоохранения Ярославской области, появился в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как уточняется в документе, масочный режим вводится в связи с ростом заболеваемости острой вирусной инфекции и гриппом. Также вводится обязательная термометрия каждого пациента и разделение потоков больных. В министерстве здравоохранения пояснили, что масочный режим для сотрудников больниц вовсе не отменялся, вопрос самостоятельно решало руководство каждой больницы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Сейчас из-за подъема заболеваемости ОРВИ, все медицинские организации обязаны соблюдать масочный режим для сотрудников, возобновить термометрию»,— сообщили в региональном минздраве.

Алла Чижова