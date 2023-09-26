Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ярославских больницах ввели масочный режим

В Ярославской области с 20 сентября введен масочный режим на территории медицинских организаций. Соответствующий документ, подписанный министром здравоохранения Ярославской области, появился в соцсетях.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как уточняется в документе, масочный режим вводится в связи с ростом заболеваемости острой вирусной инфекции и гриппом. Также вводится обязательная термометрия каждого пациента и разделение потоков больных. В министерстве здравоохранения пояснили, что масочный режим для сотрудников больниц вовсе не отменялся, вопрос самостоятельно решало руководство каждой больницы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Сейчас из-за подъема заболеваемости ОРВИ, все медицинские организации обязаны соблюдать масочный режим для сотрудников, возобновить термометрию»,— сообщили в региональном минздраве.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...