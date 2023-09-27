Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский губернатор объявил о кадровых перестановках в правительстве

Михаил Евраев объявил о ряде кадровых перестановок в правительстве Ярославской области. Ряд чиновников избавились от приставки и.о. и стали полноценными министрами.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что министр строительства Ярославской области ушел в отставку 26 сентября. Сегодня губернатор назначил и.о. министра Александра Баланцева. До назначения он руководил государственным предприятием «Южный водоканал».

Новым зампредом правительства стала Татьяна Потемкина, которая продолжит курировать деятельность контрольно-ревизионной инспекции, инспекции административно-технического надзора, государственной жилищной инспекции и службы по охране объектов культурного наследия.

На должность заместителя руководителя администрации губернатора назначен Дмитрий Аминов, который будет координировать деятельность министерства экономического развития, министерства тарифного регулирования и кадровые направления.

От приставки и.о. избавились министр транспорта Мурат Баснукаев и начальник управления правительства области по взаимодействию с законодательными органами Антон Вошатко.

Исполняющим обязанности министра инвестиций и промышленности стал заместитель министра Александр Ольхов.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...