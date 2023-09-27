Ярославский губернатор объявил о кадровых перестановках в правительстве

Михаил Евраев объявил о ряде кадровых перестановок в правительстве Ярославской области. Ряд чиновников избавились от приставки и.о. и стали полноценными министрами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что министр строительства Ярославской области ушел в отставку 26 сентября. Сегодня губернатор назначил и.о. министра Александра Баланцева. До назначения он руководил государственным предприятием «Южный водоканал».

Новым зампредом правительства стала Татьяна Потемкина, которая продолжит курировать деятельность контрольно-ревизионной инспекции, инспекции административно-технического надзора, государственной жилищной инспекции и службы по охране объектов культурного наследия.

На должность заместителя руководителя администрации губернатора назначен Дмитрий Аминов, который будет координировать деятельность министерства экономического развития, министерства тарифного регулирования и кадровые направления.

От приставки и.о. избавились министр транспорта Мурат Баснукаев и начальник управления правительства области по взаимодействию с законодательными органами Антон Вошатко.

Исполняющим обязанности министра инвестиций и промышленности стал заместитель министра Александр Ольхов.

Алла Чижова