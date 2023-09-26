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Михаил Боровицкий избран спикером ярославской облдумы

Председателем ярославской областной думы 8 созыва избран Михаил Боровицкий. Соответствующее решение было принято на первом заседании.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Михаил Боровицкий был единственным кандидатом на пост председателя облдумы. Депутаты единогласно проголосовали за него.

«Я принимаю и понимаю всю меру ответственности, которая возлагается на председателя ярославской областной думы»,— сказал господин Боровицкий.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил на должность председателя ярославской облдумы рассмотреть кандидатуру Михаила Боровицкого. Михаила Боровицкого на должность председателя выдвигала фракция «Единая Россия».

Алла Чижова

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