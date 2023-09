Президенту ярославской федерации ММА смягчили приговор

Ярославский областной суд изменил приговор основателю смешанных единоборств ММА и панкратиона в Ярославской области Денису Шибанкову и снизил наказание с 300 до 80 часов обязательных работ. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Кировский суд Ярославля признал виновным Дениса Шибанкова в участии в нежелательных на территории России организациях и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Речь идет о Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON, «Врачи против насильственного извлечения органов», США) и World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG, «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», США), признанных нежелательными на территории России.

По информации облсуда, господин Шибанков распространял и хранил в соцсетях тексты со ссылками на сайты нежелательных организаций. После вынесения приговора господин Шибанков пояснил «Ъ-Ярославль», что публикации со ссылками на признанные нежелательными организации были сделаны до того, как организации попали в список таковых.

Сегодня Ярославский облсуд рассмотрел апелляцию Дениса Шибанкова на приговор и смягчил наказание. «Судом апелляционной инстанции назначенное Шибанкову наказание с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности осужденного снижено до 80 часов обязательных работ»,— сообщили в суде.

Господин Шибанков сообщил «Ъ-Ярославль», что продолжит обжаловать решение суда первой инстанции.

«Суд прошел неплохо. Смягчили приговор намного: было 300 часов обязательных работ, сейчас сделали 80. Как считают адвокаты, что следующий суд кассационный, который в Москве пройдет, скорее всего, 90%, если не 100%, вынесет оправдательный приговор»,— прокомментировал Денис Шибанков решение суда.

Денис Шибанков — президент, главный тренер и основатель (1997 год) официальной Федерации смешанного боевого единоборства ММА Ярославской области (общественная организация), член президиума Союза ММА России по ЦФО, основатель школы смешанных единоборств ММА и Панкратиона (1993 год) в Ярославской области.

Алла Чижова