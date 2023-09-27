Бывшего сотрудника судостроительного завода осудили за коммерческий подкуп

В Ярославле вступил в силу приговор Кировского районного суда бывшему начальнику бюро технического контроля отдела технического контроля ПАО «Ярославский судостроительный завод» Денису Незнамову, обвиненному по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский судостроительный завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославский судостроительный завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Завод заключил два госконтракта на строительство морских буксиров. Часть работ выполнялись субподрядчиками ООО «СК Флагман», ООО «Фарватер». С 2017 по 2021 год, как установил суд, Незнамов получил от этих организаций 325 тыс. руб. и 442 тыс. руб. соответственно. Деньги передавались за беспрепятственную приемку работ со стороны бюро технического контроля. Это, в свою очередь, позволяло субподрядчикам получать деньги за выполненные работы.

Суд назначил Денису Незнамову наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Прокурор подал на приговор апелляционное представление, но областной суд оставил вердикт в силе.

Антон Голицын