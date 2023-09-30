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В Ярославле намерены обжаловать изъятие акций РОМЗ

Две новосибирские компании, у которых изъяли акции «Ростовского оптико-механического завода», планируют подать апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ярославской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ростовский оптико-механический завод Ярославской области

Ростовский оптико-механический завод Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ростовский оптико-механический завод Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 20 сентября Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел иск Генпрокуратуры и решил изъять акции РОМЗ у АО «ИсНов» и ООО «СибМир» в пользу государства.

Как сообщает «Интерфакс», представители акционеров ПАО «РОМЗ» сообщили о намерении обжаловать решение суда. На имущество и акции предприятия с момента регистрации иска Генпрокуратуры был наложен арест. Сейчас завод продолжает работать.

Алла Чижова

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